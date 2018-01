Assassin's Creed - Origins verfügt über eine große Karte und jede Menge Inhalt. Doch Fans der Serie und des jüngsten ägyptischen Teils wünschen sich schon länger eine Möglichkeit, ihre Fortschritte auch bei einem Neustart zu behalten. Das wird jetzt bald Realität.

In einem Reddit Post diskutieren Fans von Assasin's Creed Origins über einen möglichen "New Game Plus"-Modus und werden vom Entwickler überrascht. Denn der Community Manager des Spiels, der sich auf Reddit "domvgt" nennt, bestätigt diesen einfach mal eben so. "New Game Plus Modus kommt. Bald werden wir mehr Informationen für euch haben," sagt dieser. Wie genau der neue Modus aussehen wird, ist noch abzuwarten, aber all zu lange dürfte das nicht mehr dauern. Sieht so aus als könntet ihr demnächst noch viel mehr Spielstunden in dieses Spiel investieren.

Was haltet ihr von der unerwarteten Ankündigung? Habt ihr Lust einen neuen Spielstand zu beginnen, aber dafür mit einigem Fortschritt aus eurem vorherigen? Wir sind schon gespannt.