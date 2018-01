Auf der Online-Vertriebsplattform Steam befinden sich zurzeit einige Videospiele vom Hersteller THQ Nordic, zusammengefasst unter dem Namen "The New THQ Classics", im Sonderangebot. Die Aktion dauert bis zum 5. Februar 2018 an.

Bock auf ein Renn- oder Rollenspiel? Oder wie wäre es mit einem Shooter oder Adventure? Auf Steam bekommt ihr sie derzeit alle auf einen Schlag. "The New THQ Classics"-Bundle umfasst insgesamt neun Games, die ohne Angebot mit satten 156,91 Euro zu Buche schlagen würden. Bis zum 5. Februar befindet sich das Spiele-Paket jedoch für nur 19,99 Euro im Angebot.

Diese Games sind im Bundle vertreten:

Schon bald könntet ihr auf der Online-Vertriebsplattform noch mehr Schnäppchen absahnen. Der nächste Steam-Sale lässt voraussichtlich nicht mehr lange auf sich warten und soll noch im Februar stattfinden.

Viele der im Angebot befindlichen Videospiele lassen sich prima mit dem Steam-Controller zocken. Welche Konsequenzen dieser aber auch mit sich bringt, erfahrt ihr in der Bilderstrecke.