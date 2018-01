Lust auf ein bisschen Rockstar? Dann solltet ihr mal die Seite von Humble Bundle ansteuern. Dort gibt es momentan nämlich fast alle alten PC-Spiele von Rockstar zu einem überaus günstigen Preis.

Wer Bully noch nicht gespielt hat, sollte das unbedingt nachholen

Grand Theft Auto, Bully, L.A. Noire, Max Payne: Viele gute Spiele warten auf der Seite von Humble Bundle auf euch. Wie immer sind die Spiele in drei Kategorien eingeteilt. Für die erste Riege braucht ihr nur einen Dollar (circa 80 Cent) berappen. Die nächste Kategorie mit weiteren vier Spielen errechnet sich aus dem Durchschnitt, was die Leute für diese Spiele ausgeben und enthält natürlich auch die Spiele aus der ersten Riege. Wer einfach alle Spiele haben will blättert 15 Dollar (rund 12 Euro) auf den virtuellen Tisch.

Für eine Dollar bekommt ihr:

Für einen Durchschnnittspreis erhaltet ihr:

Für 15 Dollar bekommt ihr:

Auf ein Spiel müsst ihr allerdings verzichten, denn das ist in Deutschland wegen Gewaltverherrlichung beschlagnahmt und damit verboten. Dafür wandert euer Geld nicht einfach in die Taschen des Online-Händlers. Wie immer könnt ihr entscheiden, wie viel eures Geldes für einen gemeinnützigen Zweck verwendet wird. In diesem Fall käme euer Geld der Rainforest Alliance zugute.