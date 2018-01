Monster Hunter - World ist zurzeit in aller Munde und zieht sogar unerfahrene Spieler in seinen Bann. Fünf Tage nach dem Erscheinen des Spiels tauchen die ersten, erstaunlichen Verkaufszahlen auf.

Monster Hunter - Was? Wenn euch das Spiel noch nicht überzeugen konnte, wird es dieses Video auf jeden Fall:

Verrückte Crossover und exzellente Wertungen zahlen sich aus: Die "PlayStation 4 "-Version verkaufte sich in Japan in den ersten drei Tagen 1.350.413 Mal - ein Rekord. Denn damit hatte Monster Hunter - World den besten Start eines PS4-Spiels. Laut der japanischen Videospielzeitschrift Famitsu, habe sich das Spiel zwei Millionen mal verkauft, wenn man die digitalen Verkäufe dazurechnet. Doch damit nicht genug. Sogar die Verkaufszahlen der PlayStation 4 schossen von 44.910 auf 140.432 in die Höhe. Somit hatte die Konsole die zweitbeste Woche seit der Veröffentlichung.

Bisher war die "Monster Hunter"-Serie vor allem in Japan sehr beliebt. Hat euch das Jagdfieber auch schon gepackt? Schreibt uns eure Erfahrungen mit dem Spiel in die Kommentare!