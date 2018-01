Kürzlich wurde die Preiserhöhung des "PlayStation Plus"-Abonnements durchgeführt. Nun kündigt Sony an, dass Neukunden, die sich für die 12 Monate entscheiden, für kurze Zeit ein Gratis-Spiel dazubekommen.

Voraussichtlich am 27. März soll der nächste Teil der "Far Cry"-Reihe erscheinen. Im fünften Teil findet ihr euch im US-Amerikanischen Montana im Kampf gegen einen religiösen Kult wieder. Solltet ihr also ein neues "PlayStation Plus"-Abonnement abschließen wollen, könnt ihr nun den Vorgänger kostenlos spielen. Aber nur, wenn ihr direkt die 12 Monate wählt. Das Angebot geht noch bis zum 12. Februar um 11 Uhr.

Die offene Welt von Far Cry 4 ist im Himalaya angesiedelt. In unserem Test zum Spiel könnt ihr nachlesen, wie gut uns der Titel gefallen hat. Sollte euer Interesse geweckt worden sein, folgt einfach diesem Link zum "PlayStation Plus"-Angebot.

Auch 2018 werden euch wieder viele offene Spielwelten zum Erkunden einladen. So wie mit Far Cry 4 werdet ihr wohl auch mit diesen Spielen viele Stunden verbringen können. Auf welches der Spiele wartet ihr schcon sehnsüchtig?