Gut zwei Monate nach der Veröffentlichung sind die Mikrotransaktionen in Star Wars Battlefront 2 immer noch deaktiviert. Das soll aber nicht so bleiben, wie EA-Chef Andrew Wilson im Rahmen des aktuellen Geschäftsberichtes preisgibt. Der Hersteller, so Gamespot, glaubt weiterhin an Mikrotransaktionen.

Laut Wilson kann das Geschäftsmodell, wenn es fair umgesetzt wird, die Spielerfahrung unterstützen. "Wir verpflichten uns, kontinuierlich mit unseren Spielern zusammenzuarbeiten, um die richtige Erfahrung in jedem unserer Spiele und Live-Dienste zu liefern", so der Geschäftsführer von Electronic Arts im Wortlaut.

Bei Star Wars Battlefront 2 ist das offensichtlicht nicht der Fall gewesen. EA sei jedoch froh darüber, dass sie über eine Community verfügen, die den Entwicklern genau sagt, wann und wo etwas schief läuft. Aus diesen Grund hat Dice schlussendlich die Mikrotransaktionen entfernt, denn es sei nie die Absicht gewesen, eine unfaire Spieleerfahrung zu bieten.

Nichtsdestotrotz werden in den nächsten Monaten die Mikrotransaktionen zurückkehren. Wann genau und wie diese dann ausfallen, ist aber noch ungeklärt. Laut Wilson arbeitet das Team von Dice zurzeit an zahlreichen Updates.

Die Kontroverse rund um die Mikrotransaktionen hat sich zumindest bemerkbar auf die Verkaufszahlen ausgewirkt, wie der Finanzchef Blake Jorgensen verrät. Insgesamt soll sich Star Wars Battlefront 2 laut einem Bericht der Webseite Comic Book im vergangenen Jahr etwa neun Millionen Mal verkauft haben und liegt damit unter den Erwartungen von EA. Der Hersteller hat mit zehn Millionen Exemplaren gerechnet.

Electronic Arts hofft jedoch darauf, dass in den nächsten Monaten noch etwa zwei bis drei Millionen verkaufte Spiele folgen. Hier sollen vor allem neue und kostenlose Inhaltsupdate helfen, die sich aktuell bei Dice in Entwicklung befinden.