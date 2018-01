Capcom lässt die Champagner-Korken knallen: Monster Hunter - World entwickelt sich weltweit zu einem echten Verkaufshit und wurde schon über fünf Millionen Mal ausgeliefert. Dafür bedankt sich der Hersteller nun bei seinen Fans.

Please enjoy this free commemorative item pack as a thank you for all your support and a warm welcome to the New World! pic.twitter.com/snQKaX48lm