Nintendo arbeitet einer Meldung von Polygon zufolge derzeit an einem Ableger der beliebten „Mario Kart“-Reihe für Smartphones. Das Spiel namens Mario Kart Tour soll bis spätestens Ende März 2019 fertiggestellt und veröffentlicht werden, wie Nintendo of America selbst via Twitter verkündete. Ein genauer Termin und Details zur Spielmechanik liegen somit bisher nicht vor. Lest hier den originalen Tweet:

The checkered flag has been raised and the finish line is near. A new mobile application is now in development: Mario Kart Tour! #MarioKartTour Releasing in the fiscal year ending in March 2019. pic.twitter.com/8GIyR7ZM4z — Nintendo of America (@NintendoAmerica) 1. Februar 2018

Mit der Ankündigung des Mobile-„Mario Karts“ folgt Nintendo einem sich möglicherweise abzeichnenden Trend in der hauseigenen Produktpolitik – dem stärkeren Fokus auf Smartphone-Spiele. Nach Super Mario Run, Fire Emblem Heroes, Animal Crossing - Pocket Camp und Miitomo wäre Mario Kart Tour das fünfte originäre Nintendo-Spiel für Smartphones.

Spieler, die hauptsächlich auf dem Smartphone zocken, freuen sich sicher darüber, womöglich auch in den Genuss von Mario Kart kommen zu können. Habt ihr Lust auf Mario Kart Tour? Was erwartet ihr euch von der Umsetzung? Sagt es uns in den Kommentaren!