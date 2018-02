Nintendo Switch: Alle Infos zum Online-Service

Ab September will Nintendo den kostenpflichtigen Online-Service für die Hybrid-Konsole Nintendo Switch anbieten. Was dieser mit sich bringen will, wie viel euch der Service kosten soll und weitere Infos erfahrt ihr jetzt.

Der Online-Service von Nintendo Switch erlaubt es euch, Spiele wie zum Beispiel Maro Kart 8 - Deluxe oder Splatoon 2 online zu spielen. Derzeit befindet sich der Online-Dienst noch in der kostenlosen Testphase. Wie Nintendo auf der offiziellen Webseite bekanntgegeben hat, will der Hersteller den Online-Multiplayer ab voraussichtlich September aber nur noch kostenpflichtig anbieten.

Dann habt ihr die Möglichkeit Abo-Gebühren in Höhe von 3,99 Euro für einen Monat, 7,99 Euro für drei Monate oder 19,99 Euro für Jahr zu zahlen, um die Online-Features weiterhin nutzen zu können. Ob die Preisgestaltung so bleibt, kann natürlich noch nicht bestätigt werden.

Mit dem Online-Multiplayer ist natürlich auch der Sprach-Chat teil des Online-Dienstes. Anders als bei PlayStation 4 und Xbox One müsst ihr dafür jedoch eine Smartphone-App herunterladen, die bereits im Sommer letzten Jahres veröffentlicht wurde und seitdem genutzt werden kann.

Bezahlt ihr für den Online-Service, sollt ihr außerdem Zugriff auf eine Reihe von Spielen bekommen. Nintendos eigentlicher Plan war es, monatlich ein klassisches Videospiel an Abo-Mitglieder zu verschenken. Stattdessen erhaltet ihr nun Zugang zu einer "Vielzahl von klassischen Spielen". Einige davon, wie Dr. Mario, Baloon Fight oder Super Mario Bros. 3 wurden seitens Nintendo schon bestätigt.

In einem Interview mit der englischsprachigen Webseite IGN erklärt Nintendo aber, dass kostenfreie NES-Spiele nur der Anfang seien und SNES-Spiele für die Zukunft auch in Betracht gezogen werden.

