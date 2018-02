(Bildquelle: Youtube, Logan Paul Vlogs)

Der Skandal um Logan Paul ist gerade am Abklingen, da erhitzt auf der Xbox One ein neues Spiel die Gemüter. In The Suicide Forest dreht sich alles um den Ausflug des Youtubers in den japanischen Wald Aokigahara.

Schon die Beschreibung des Spiels, welches übrigens nicht vom Youtuber selbst stammt, im Xbox Marktplatz macht klar, dass es sich hier um eine vermeintliche Parodie handeln soll:

"Als Vlogger erkundest du den Aokigahara-Wald auf der Suche nach Körpern, um Millionen von Klicks für deinen Kanal zu erhalten. Der Wald ist jedoch voller Gefahren, also musst du vorsichtig sein, denn ansonsten könntest du zu einem der Körper werden, die du filmen wolltest."

Hinzu kommt eine angebliche PEGI-Alterseinstufung von 3 Jahren. Diese wurde jedoch nie vergeben. Microsoft hat mittlerweile reagiert und The Suicide Forest entfernt, wie Larry "Major Nelson" Hryb via Twitter verrät:

This is being taken care of. — 🌊 Larry Hryb 🌊 ⚓ (@majornelson) 31. Januar 2018

Wie das Spiel überhaupt in den Xbox Marktplatz gelandet ist, bleibt unklar. Schließlich müssen auch beim "Creators Program" alle eingereichten Spiele einen Zertifizierungsprozess durchlaufen. Diesen hat The Suicide Forest aus bisher ungeklärten Gründen offensichtlich bestanden.

The Suicide Forest ist derweil nicht das einzige Spiel, welches auf Basis des kritisierten "Logan Paul"-Videos veröffentlicht wurde. Vor allem im Play Store für Android musste Google öfters manuell eingreifen und entsprechende Apps entfernen.