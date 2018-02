Um The Witcher 3 - Wild Hunt in einer hohen Auflösung zu genießen, benötigt es einen potenten Rechner, der wiederum jede Menge Geld kostet. Mit Geforce Now will Nvidia diesbezüglich Abhilfe schaffen und setzt dafür auf die Cloud. Aktuell befindet sich die Technologie in der Beta-Phase.

Nicht falsch verstehen: Geforce Now ist zwar ein Streaming-Dienst, aber er bietet nicht das übliche "Games on Demand", wie ihr es von PlayStation Now oder ähnlichen Anbietern kennt. Spiele sind nämlich bei Nvidias Angebot nicht enthalten, sondern stattdessen gibt es rohe Hardware-Power, mit denen ihr selbst auf einem leistungsschwachen Laptop aktuelle Grafikkracher nutzen könnt.

Wer sich für Geforce Now entscheidet, erhält Zugriff auf einen virtuellen PC mit der Leistung einer Nvidia Geforce GTX 1080 oder Nvidia Geforce GTX 1060 inklusive Prozessor und Arbeitsspeicher. Die Spiele müssen hingegen von euch selbst kommen. Aktuell unterstützt Geforce Now nahezu die gesamte Steam-, Battle.net- und Uplay-Bibliothek. Besitzt ihr das jeweilige Spiel, könnt ihr es problemlos auf dem virtuellen PC starten, der dann wiederum den Stream auf euren Rechner katapultiert.

Die englischsprachigen Kollegen von Engadget konnten bereits einen ersten Blick auf die aktuelle Beta-Version von Geforce Now für Windows werfen. Spiele wie Overwatch, Playerunknown's Battlegrounds oder das bereits erwähnte The Witcher 3 liefen dort in einer Auflösung von 2560x1400 bei stabilen 60 Bildern pro Sekunde, obwohl nur ein Surface-Notebook zum Einsatz gekommen ist. Latenz- und Eingabeprobleme seien kaum spürbar gewesen und die Bildqualität mehr als ordentlich.

Während Hardware-Stärke also kein Problem ist, kommt es umso mehr auf eure Internetleitung an. Laut Nvidia werden mindestens 25 Mbit/s benötigt, besser wäre aber das Doppelte. Zudem müsst ihr die Spiele stetig neu installieren, da ihr bei jedem Start von Geforce Now einem neuen Server zugeteilt werdet. Immerhin halten sich die Downloadzeiten ein Grenzen: The Witcher 3 - Wild Hunt wurde in etwa zehn Minuten heruntergeladen.

Wer Geforce Now selbst einmal ausprobieren möchte, kann sich auf der Nvidia-Webseite für eine Beta anmelden.

Einen Veröffentlichungstermin für die fertige Version gibt es noch nicht. Auch bei den Preisen ist sich der Hersteller noch nicht sicher. Auf dem Shield-Tablet von Nvidia ist Geforce Now schon länger erhältlich und bietet dort zudem Zugriff auf eine Spielesammlung.