Zuletzt hieß es Frühjahr 2018, nun verschiebt sich Red Dead Redemption 2 erneut. In einem Blogeintrag kündigt Rockstar Games den neuen Veröffentlichungstermin an: Am 26. Oktober soll es losgehen.

Die Entwickler entschuldigen sich für die Verschiebung, aber weisen daraufhin, dass sie schlicht noch etwas mehr Zeit für den Feinschliff benötigen. In den kommenden Wochen sollen außerdem weitere Informationen rund um das Spiel folgen.

Übrigens erscheint Red Dead Redemption 2 weiterhin nur für PlayStation 4 und Xbox One. Eine Umsetzung für den PC oder gar für die Nintendo Switch ist bislang nicht angekündigt.

Red Dead Redemption 2 spielt vor den Ereignissen des Vorgängers und erzählt die Geschichte von Arthur Morgan und der Van der Linde Gang. Mit an Bord ist außerdem ein Mehrspieler-Modus, zu dem Rockstar Games allerdings noch schweigt.