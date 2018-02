Vor nicht all zu langer Zeit lüftete Square Enix in Mobius Final Fantasy mit der "Dream Within a Dream"-Kollaboration ein emotionales Geheimnis aus Final Fantasy X. Ein weiteres Event lässt eure "Final Fantasy"-Erinnerungen aus vergangenen Tagen erneut aufleben.

Sicherlich hattet ihr schon einmal das Bedürfnis, in die Haut eines Bösewichts zu schlüpfen. Diese Möglichkeit habt ihr ab heute im Mobile-Game Mobius Final Fantasy. Im neuesten Event Fatale Bestimmung Teil 1 könnt ihr den Ultima-Helden Sephiroth beschwören und euch so in ihn verwandeln. Außerdem gibt es laut Pressemeldung weitere Extras wie ein neues Marteria-System und eine eigene Geschichte "mit Auftritten von Cloud und Sephiroth".

Bis zum 31. März habt ihr Zeit, am Event teilzunehmen. Ein weiteres Extra, die Multiplayer-Quest "Sephiroth steigt herab", steht euch nur im Feburar zur Verfügung.

Wenn ihr das Remake zu Final Fantasy 7 nicht mehr abwarten könnt, dann verkürzt euch das "Fatale Bestimmung"-Event in Mobius Final Fantasy ja vielleicht die Wartezeit.