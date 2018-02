Es ist wieder soweit: Die Gerüchte und mutmaßlichen Leaks rund um eure Lieblingsspiele beginnen aus den Rissen und Nischen des Internets zu sickern. Momentan ist es der Name "Dynasty", angeblich ein Arbeitstitel für das nächste große Assassin's Creed.

Doch vorher gibt's erstmal Rogue Remastered

Laut einem Interview von Playstation Universe mit einem ehemaligen Mitarbeiter von Technicolor Animation wird das nächste Spiel der beliebten Reihe wohl "Assassin's Creed Dynasty" heißen. Uns zwingen sich da direkt Bilder von China und Japan auf, das muss allerdings nichts heißen, denn sucht man in Wikipedia nach den bekannten Dynastien verschiedener Länder erhält man eine scheinbar endlose Liste mit Herrscherfamilien aus der ganzen Welt. Selbst auf Reddit wird schon heiß diskutiert, was es mit diesem Spiel auf sich haben könnte.

"Dynastie (altgriechisch δυνάστης dynástēs „Herrscher“) bezeichnet eine Geschlechterabfolge von Herrschern und ihren Familien und wird heute auch allgemein für Großfamilien gebraucht (Familiendynastie). Ursprünglich beschreibt man damit ein Herrschergeschlecht, dem es gelungen ist, über einen längeren Zeitraum durch Macht-, Wirtschafts- und Heiratspolitik, Diplomatie und Intrigen, sowie letztlich einer gelungenen Erbfolge eine kontinuierliche Besetzung der höchsten Fürstenwürde ihres Landes zu garantieren." -Wikipedia

Es kommen also durchaus auch andere Länder als Schauplatz des nächsten Spiels in Frage. Dennoch wären die asiatischen Dynastien, beispielsweise des 16. Jahrhunderts, eine grandiose Vorlage für ein Spiel über Assasinen und Kämpfe im stillen Schatten der Nacht. Ubisoft hat diese Ära der Weltgeschichte bereits mit Assassin's Creed Chronicles - China besucht und somit können wir uns schon eine ungefähre Vorstellung davon machen, wie ein solches Spiel aussehen würde. Hier spielt ihr eine Assasinin namens Shao Jun, Schülerin des berüchtigten Ezio Auditore zur Zeit der Ming-Dynastie. Wie auch immer das nächste Spiel aussehen mag, momentan seid ihr noch mit Assassin's Creed - Origins beschäftigt, welches gerade erst ein "New Game Plus"-Modus angekündigt worden ist.

Was haltet ihr von diesem Gerücht? Haltet ihr es für wahrscheinlich, dass der nächste Teil der Assassinenreihe tatsächlich im China der Ming Dynastie spielt, oder denkt ihr, an dem Namen ist ohnehin nichts dran? Wir sind gespannt.