Erfinder von Counter-Strike wegen Kindesmissbrauchs in Haft

Jess Cliffe, Miterfinder der "Half-Life"-Mod Counter-Strike, wurde am Morgen des gestrigen Donnerstags von der Polizei verhaftet. Der Vorwurf: Kindesmissbrauch. Das Softwareunternehmen Valve hat ihn bereits suspendiert.

Wie Kiro7 berichtet, wurde der ehemalige Mitarbeiter von Valve, Jess Cliffe, früh am Donnerstag Morgen von der Seattler Polizei festgenommen und dem "King County"-Gefängnis übergeben. Weitere Details gaben die Behörden bisweilen nicht bekannt und es wurde auch noch keine Anklage gegen ihn erhoben.

Jess Cliffe war seit dem Jahr 2003 bei Valve beschäftigt und für das Level-Design von Videospielen, wie Half-Life 2, Portal 2 oder auch Team Fortress 2 verantwortlich. Jetzt wurde der Game-Designer vom Entwicklerstudio suspendiert.

"Wir warten immer noch auf Details darüber, was tatsächlich passiert ist. Berichten zufolge wurde er wegen einer Straftat verhaftet. Deshalb haben wir seine Beschäftigung eingestellt, bis wir mehr wissen", so Valve in einem Interview mit der englischsprachigen Webseite Kotaku.

Bekanntheit erlangte Jess Cliffe vor allem durch den Multiplayer-Shooter Counter-Strike, der eine Mod von Half-Life darstellt und bei dessen Entwicklung Cliffe sich mitverantwortlich zeigt.