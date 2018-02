Wer sagt's denn? So langsam kommt die Sonne ab und an mal wieder raus und die Vögel lassen sich wieder mal hören. Noch ist zwar nicht Frühling, aber immerhin lässt dieser nicht mehr lange auf sich warten. Und wenn ihr nicht immer noch mit Monster Hunter World beschäftigt seid, dürften euch die Neuerscheinungen der nächsten Woche interessieren. Doch Achtung: Es ist auch ein Remake und eine Erweiterung dabei.

Shadow of the Colossus (PS4) | 6. Februar

Shadow of the Colossus ist ab nächster Woche verfügbar in der Neufassung für PS4 mit beeindruckender Grafik und der Original-Geschichte. Die Neuauflage hat auf Metacritic einen Metascore von 93 Prozent erhalten. Das ist eine sehr beeindruckende Zahl, die viele alte Fans der Geschichte freuen dürfte. Auf Amazon vorbestellen könnt ihr den wahnsinnig schönen Klassiker schon jetzt.

Rust | 8. Februar

Rust ist zwar schon seit über vier Jahren in Entwicklung, soll aber am 8. Februar endlich den Early-Access-Status hinter sich lassen. Bisher haben die Entwickler, Facepunch Studios, wöchentliche Updates herausgebracht, doch diese werden sich jetzt wohl auf monatliche Updates beschränken. Dennoch ist das Spiel laut Aussagen des Entwicklers noch nicht fertig und wird weiterhin aktive Arbeit sehen. Wer an Rust interessiert ist, sollte es sich besser vor dem 8. Februar auf Steam kaufen, denn dann wird der Preis von 19,99€ auf 34,99€ steigen.

Civilization 6 - Rise and Fall | 8 Februar

Die neueste Erweiterung für Civ 6 wird Zeitalter einführen. Die sind die größte Neuerung der Erweiterung. In jeder Epoche sammelt ihr zukünftig Ärapunkte, welche darüber entscheiden, ob die nächste eine goldene, normale oder dunkle Zeit für eure Zivilisation sein wird. Diese und weitere Neuerungen erwarten euch ab nächster Woche.

The Seven Deadly Sins - Knights of Britannia | 9. Februar

Das Prügelspiel zum Anime ist nächste Woche für euch zu haben. In The Seven Deadly Sins müsst ihr die von Heiligen Rittern gejagte Rebellenbande der Seven Deadly Sins vereinen und das Königreich Liones retten. Das Ganze gibt es auch im Coop für bis zu zwei Spieler. Vorbestellen könnt ihr den japanischen Spaß schon jetzt und zwar auf Amazon.

Was haltet ihr von diesen neuen Spielen und Erweiterungen? Greift ihr schon jetzt zum Geldbeutel oder wartet ihr lieber den nächsten Sale oder die ersten Let's Plays ab? Möglicherweise habt ihr auch immer noch alle Hände voll mit anderen Spielen. Lasst es uns wissen!