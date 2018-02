Billy Mitchell ist in Gamer-Kreisen auch als der Arcade-Champion bekannt. Über die Jahre hat er mehrere Rekorde in verschiedenen Games gesetzt. Am bemerkenswertesten sind allerdings seine Highscores im originalen Donkey Kong. Doch diese sollen nur durch Schummeln zustande gekommen sein.

Gameplay

Eine Fan-Site zu den Donkey-Kong-Rekorden hat nun seine Highscores entfernt. Die Anschuldigung lautet, dass Mitchell die Zeiten nicht auf der Arcade-Version von Donkey Kong absolviert haben soll. Stattdessen soll er einen Emulator genutzt haben. Dies würde im Endeffekt bedeuten, dass diese Version ein wenig flüssiger läuft und einen Highscore einfacher macht. Die Seite Venturebeat hat verschiedene Bilder der Einsendungen nebeneinander gestellt.

In der Arcade-Version von Donkey Kong laden die Stahlträger von links nach rechts. In der Emulator-Version erscheinen diese gleichzeitig. Und genau so passiert es auch in der Video-Einsendung von Mitchell. Damit flog der "King of Kong" von Platz 20 der Highscore-Liste. Sein nächster Rekord, den er öffentlich abgelegt hatte, liegt nun auf Platz 47. Billy Mitchell hat sich bislang noch nicht zu den Anschuldigungen geäußert.