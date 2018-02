Die Beta von Sea of Thieves ist vorbei. Obwohl sie nur fünf Tage lief, hat sie eine große Anzahl von Piraten in Spé angelockt. Dies beweist nun eine Statistik, die aus den Büros von Rare geleakt und auf der Seite Resetera gepostet wurde. Wir fassen die Fakten kurz für euch zusammen.

Sea of Thieves - E3 2017 - 4K Gameplay Walkthrough

Die Beta von Sea of Thieves in Zahlen

Mehr als zwei Millionen Stunden in Sea of Thieves verbracht.

314.021 Spieler insgesamt.

35.882 gleichzeitige Spieler (Höchstzahl).

402.488 Quests erfüllt.

14.260.440 Stunden durch Zuschauer.

104.204 Zuschauer im Durchschnitt.

269.000 gleichzeitige Views auf Twitch.

871.180.805 Golddublonen verdient.

132.969 Spieler haben die See allein erkundet.

121.748 Spieler waren Teil einer Zwei-Mann-Crew.

160.797 haben in einer Vierergruppe die See erobert.

30.595 Content-Creator.

Obwohl die Zahl von etwas mehr als 300.000 Spielern nicht viel erscheint, war die Beta von Sea of Thieves ein enormer Erfolg. Denn die Testphase war geschlossen. Der Andrang auf Zuschauerseite dadurch enorm. Ein bisschen dauert es noch, bis Sea of Thieves erscheint. Bis dahin werden sicherlich viele User noch so einige Videos und Clips von den Beta-Abenteuern schauen und sich entscheiden, ein eigenes Piratenleben zu beginnen, sobald Sea of Thieves am 20. März 2018 für PC und Xbox One veröffentlicht wird.