Assassin's Creed Origins angeblich geknackt

Assassin's Creed Origins ist seit etwa drei Monaten auf dem Markt. Bisher haben sich Raubkopierer an dem Open-World-Spiel von Ubisoft die Zähne ausgebissen. Eine Gruppe will den Kopierschutz nun aber geknackt haben. Wie die Seite Kotaku berichtet, hat dies nun eine italienische "Gruppe" namens CPY verkündet.

Demnach gibt es bereits einen funktionierenden Crack für Assassin's Creed Origins. Ubisoft hat sich alle Mühe gegeben, dies zu verhindern. Denn neben dem eigenen Uplay-Service wurde auch noch VMProtect und der berühmtberüchtigte Kopierschutz Denuvo in der Version 4.8 genutzt. Doch auch dieser wurde in letzter Zeit schnell überlistet, wenn er allein gearbeitet hat. Bei Assassin's Creed Origins wurde die wichtige Launch-Phase, in der die meisten Verkäufe stattfinden, aber von dem Kopierschutzkonglomerat verteidigt.

Was der Crack nun für Assassin's Creed Origins bedeutet? Möglicherweise entscheidet sich Ubisoft dazu, den Kopierschutz bei allen Versionen zu entfernen. Dies geschah bereits bei anderen Spielen, die geknackt wurden. Doom und Inside haben mittlerweile keinen Schutz durch Denuvo mehr, stammen aber nicht von Ubisoft. Das französische Unternehmen hat bislang noch keinen Fall gehabt, bei dem Denuvo entfernt wurde. Das Kopierschutzunternehmen wurde kürzlich aufgekauft und arbeitet nun mit der Sicherheitsfirma Irdeto zusammen.

Diese News soll natürlich kein Aufruf sein, Assassin's Creed Origins herunterzuladen. Wir warnen davor, Cracks oder ähnliche Programme aus dem Netz zu ziehen. Dies ist nicht nur strafbar, sondern kann auch zu schwerwiegenden Schäden oder Sicherheitslücken auf eurem Rechner führen. Bei einem Spiel wie Assassin's Creed Origins bekommt ihr mehr als genug für den Kaufpreis, wie unser Test zeigt.