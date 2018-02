Schon im vergangenen Jahr gab es erste Gerüchte darüber, welche Richtung die Call-of-Duty-Reihe 2018 einschlagen würde. Nun scheinen sich diese Vermutungen langsam zu verdichten. Denn ein weiterer Branchen-Insider verrät, dass die Reihe mit dem nächsten Ableger zu Call of Duty: Black Ops zurückkehren wird.

Warum bekommt die Call-of-Duty-Reihe so viel Hass ab? Die Antwort gibt's in der Bilderstrecke

Demnach wäre der nächste Shooter-Teil Call of Duty: Black Ops 4 aus dem Hause Treyarch. Die Entwickler wollen sich wohl auf ein "moderneres, aber dennoch bodenständiges" Setting konzentrieren. Wandsprünge und Laserwaffen scheint es wohl nicht zu geben, wenn man diesen Worten Glauben schenken darf. Was der Post des Insiders Marcus Sellars allerdings noch verrät, sind die Plattformen, für die Call of Duty: Black Ops 4 erscheinen soll.

Laut Sellers gesellt sich zu den üblichen Verdächtigen von PS4, Xbox One und dem PC noch die Nintendo Switch hinzu. Dies wäre der erste Call-of-Duty-Ableger für die neue Konsole. Diese würde dann auch von einigen Features Gebrauch machen, die auf den anderen Plattformen nicht zu tragen kommen. Sellers meint, dass es bei dieser Version eine Bewegungssteuerung und HD-Rumble durch die Joy-Cons geben wird. Allerdings entsteht die Version wohl nicht direkt bei Treyarch, sondern bei einem anderen Studio, das eher auf die Nintendo Switch spezialisiert ist.

Erinnert ihr euch an Black Ops 3? Der Shooter hat mittlerweile mehr als zwei Jahre auf dem Buckel.

Call of Duty: Black Ops 3 - Multiplayer Trailer

Natürlich handelt es sich hier nur um Gerüchte. Eine Bestätigung gab es noch nicht und wird es in nächster Zeit vermutlich auch nicht geben. Von einem neuen Call of Duty - sei es nun Black Ops 4 oder ein anderer Teil - dürften wir frühestens auf der E3 2018 offiziell erfahren.