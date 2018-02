Gewinnspiel: Holt euch 1 x 2 VIP-Logentickets im Signal Iduna Park für Dortmund gegen Hamburg

Frage: Wie oft hattet ihr schon die Gelegenheit, ein Fußballspiel von einer VIP-Loge aus zu beobachten? Die Antwort können wir uns denken.

Noch eine Frage: Würdet ihr es denn gerne tun? Auch diese Antwort sollte uns klar sein! Tatsächlich habt ihr jetzt genau dazu die Gelegenheit. Denn Konami macht's möglich und lässt 1 x 2 VIP-Tickets in der PES-Loge im Signal Iduna Park inklusive Verpflegung für das Spiel Dortmund gegen Hamburg am 10. Februar 2018 springen.

Hintergrund ist natürlich der Umstand, dass im gefeierten PES 2018 exlusiv der Signal Iduna Park dargestellt wird. Seid selbst vor Ort und überzeugt euch davon, mit wie viel Liebe zum Detail das Stadion im Spiel dargestellt wurde!

Den Gewinner und seine Begleitung erwartet ein ganz besonderer Fußballtag: Ihr seht das Spiel Dortmund gegen Hamburg live aus bester Sicht mit kostenlosen Getränken und Verpflegung. In der Halbzeit sowie vor und nach der Partie steht ein TV-Screen samt PES 2018 bereit, an dem die jüngste Ausgabe von Pro Evolution Soccer ausgiebig probegespielt werden kann.

Okay, ich hab genug gehört. Wie komme ich an die Tickets?

So einfach geben wir einen so hochkarätigen Preis natürlich nicht her. Dazu müsst ihr erst euer Fachwissen unter Beweis stellen, indem ihr folgende Frage beantwortet.

In welchem Jahr tauchte der Name Pro Evolution Soccer zum ersten Mal auf?

a) 1998

b) 2001

c) 2018

d) 1970

Was ihr noch tun müsst? Ganz einfach: Schickt uns eine Mail mit der richtigen Antwort und mit dem Betreff Logenplatz an die Adresse aktion@spieletipps.de, Einsendeschluss ist Mittwoch, der 7. Februar 2018 um 12 Uhr mittags. Gebt bitte unbedingt euren vollen Namen und eure Adresse an, ansonsten kann der Gewinn nicht wahrgenommen werden. Unvollständige Einsendungen müssen wir leider aussortieren.

Was ... mehr nicht? Nein, mehr nicht! Allerdings entscheidet dann das Glück, wer diesen tollen Preis erhält. Denn aus allen richtigen Einsendungen ermitteln wir per Zufall einen Gewinner, der dann auch per Mail von uns benachrichtigt wird.

Bitte lest auch unbedingt die Teilnahmebedingungen durch und haltet euch daran. Zur kompletten Übersicht geht es über diesen Link. So, jetzt nicht länger zögern, sondern gleich mitmachen! Wir drücken euch die Daumen und wünschen euch viel Spaß bei der Teilnahme!