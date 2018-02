Pokémon Go: Dataminer finden neues legendäres Pokémon

In den Daten von Pokémon Go hat der Reddit-Nutzer Chrales zuletzt einige interessante Entdeckungen gemacht. Das Mobile-Spiel von Niantic wird demnach in Zukunft wohl ein neues legendäres Pokémon beherbergen und zusätzlich mit Formeo ein Taschenmonster aufbieten, welches wie geschaffen für das Wettersystem ist.

Für seine Erkenntnisse hat Chrales den Datenaustausch des "Pokémon Go"-Netzwerkes genauer analysiert und dabei Informationen über die beiden zukünftigen Pokémon entdeckt. Bei dem legendären Pokémon soll es sich um Deoxys handeln, welches mit seinen Verwandlungsformen ziemlich einzigartig ist. In den Dateien sind Hinweise darauf zu finden, dass im Spiel die Angriffs-, Verteidigungs- und Initiativeform in Erscheinung treten soll.

Formeo hingegen ist in der Lage, die eigene Form an das jeweilige Wetter anzupassen. Dabei kann das Pokémon der dritten Generation in Regen-, Schnee- oder Sonnenscheinform auftauchen. Offiziell hat sich Niantic zu den Gerüchten noch nicht geäußert. Laut Chrales wird aber sowieso ein neues Update benötigt, um die beiden Pokémon in das Spiel zu integrieren.

Mit dabei soll dann außerdem ein Filter für Shiny-Pokémon sein, der die Suche nach dem begehrten Seltenheitsfaktor vereinfachen soll. Die Funktion soll so konzipiert sein, dass ihr in der Suche einfach das Wort "shiny" eingebt und der Filter aktiv wird.

Bestätigt sind all diese Informationen aber noch nicht und sollten daher mit einer gesunden Portion Skepsis betrachtet werden. In der Vergangenheit haben sich die Informationen von Chrales und der PoGoDev-Gruppe jedoch oftmals als wahr herausgestellt.