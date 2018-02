Sind Lootboxen Glücksspiel oder etwas anderes? Die Debatte rund um die zumeist kaufbaren Kisten, im vergangenen Jahr vor allem durch Star Wars - Battlefront 2 entfacht, hat mittlerweile die deutschen Landesmedienanstalten erreicht. Laut einem Bericht der Welt am Sonntag denkt die zuständige Jugendschutzkommission über ein Verbot der jeweiligen Elemente nach.

Der Stein des Anstoßes: Star Wars - Battlefront 2 von Hersteller Electronic Arts

Grundlage für die aktuellen Überlegungen ist eine bislang noch unveröffentlichte Studie der Universität Hamburg. Darin heißt es, dass Videospiele den Glücksspielen immer ähnlicher werden und ein vergleichbares Suchtpotential bieten. Ähnlich wie beim Glücksspiel, sind außerdem nur wenige Spieler für den Großteil des Umsatzes verantwortlich, so die Forscher. In Branchenkreisen hören diese Spieler auf die Bezeichnung "whales" (zu deutsch Wale) und stecken teilweise mehrere tausend US-Dollar in die jeweiligen Spiele.

Auf Basis dieser Studie und den Erkenntnissen diskutiert die Kommission für Jugendmedienschutz der Landesmedienanstalten über mögliche Konsequenzen. In einem Interview mit der Welt am Sonntag heißt es von Wolfgang Kreißig, Vorsitzener der Kommision, wie folgt: "Ich halte es für denkbar, dass Lootboxen gegen das Verbot von Kaufappellen an Kinder und Jugendliche verstoßen könnten." Trifft dies zu, dann drohen den Entwicklern und Herstellern entsprechende Bußgeldverfahren. Sogar über ein Verbot, Spiele mit Lootbox-Elementen anzubieten, wird nachgedacht.

Eine Entscheidung soll voraussichtlich im März fallen. Damit ist die Landesmedienanstalt übrigens nicht alleine: Auch in anderen Ländern, wie Großbritannien oder Belgien wird über die Lootbox-Problematik politisch diskutiert. In Deutschland hat sich erstmals im Dezember der Bayerische Landtag mit dem Thema auseinandergesetzt.

Ob Lamas, Truhen oder ganz simple Kisten: Lootboxen sind längst im Videospielalltag angekommen und dienen als eine neue Art von Mikrotransaktionen mit einem ungewissen Ausgang. Ungeklärt bleibt allerdings noch die Frage, ob sie tatsächlich Glücksspiel sind oder eben nicht.