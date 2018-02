Playerunknown's Battlegrounds: Über eine Million Cheater im Januar gesperrt

Playerunknown's Battlegrounds hat ein großes Cheater-Problem. Das ist keine neue Erkenntnis und hat in China unter anderem schon für zahlreiche Verhaftungen gesorgt. Nun zeigt das Anti-Cheat-Unternehmen BattlEye die wahren Dimensionen auf: Alleine im Januar hat das Programm über eine Million Cheater ausfindig gemacht.

We have banned over 1,044,000 PUBG cheaters in January alone, unfortunately things continue to escalate.