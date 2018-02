Vor wenigen Tagen noch berichteten wir davon, dass der nächste Ableger der "Assassin’s Creed"-Reihe von Ubisoft derzeit anscheinend unter dem Arbeitstitel "Dynasty" entwickelt wird. Einer Meldung von Gamerant zufolge könnten nun weitere Enthüllung zum Spiel bekannt geworden sein. So bestehe die Möglichkeit, dass der Teil auf den Namen Assassin’s Creed – Ragnarok hören und in der Welt der Wikinger spielen wird.

In Ubisofts For Honor waren bereits Wikinger spielbar. Künftig auch in Assassin's Creed?

Anlass zu diesen Vermutungen geben Konzeptmalereien des bei Ubisoft beschäftigten Künstlers Michele Nucera. Die kürzlich auf dessen ArtStation-Profil veröffentlichten Wikinger-Artworks, die ihr unten sehen könnt, wecken im ersten Moment vielleicht keine Assoziationen mit Assassin’s Creed. Aufmerksame Besucher der Seite bemerkten aber, dass die in der URL angezeigten Dateinamen die Zeichenfolge "assassincreedragnarok" beinhalteten. Mittlerweile hat Nucera die Bezeichnungen der Bilder geändert, die Gerüchteküche kocht aber schon auf Hochtouren.

("Viking's Hell", Quelle: ArtStation, Michele Nucera)

("Viking's Village", Quelle: ArtStation, Michele Nucera)

Es gibt weitere Hinweise auf die Richtigkeit der Annahmen. So habe Ubisoft im Dezember vergangenen Jahres eine Umfrage gestartet, in der herausgefunden werden sollte, was Fans von einem Assassin’s Creed mit Wikinger-Setting halten. Außerdem gibt es in Assassin’s Creed – Origins Ausrüstungsgegenstände zu finden, die Wikingerkluft nachempfunden wurden. Gegen die Vermutungen spricht, dass Michele Nucera ohnehin begeistert von Winkingern ist und diese Begeisterung immer wieder in seine Malereien einfließt. Auch Ubisoft selbst erklärte auf Nachfrage, dass Nuceras ArtStation-Profil als ein privates Portfolio zu verstehen ist.

Was meint ihr, hat der Künstler Michele Nucera hier nur ein wenig mit der Möglichkeit herumgespielt, Assassin’s Creed in ein Wikinger-Setting zu verfrachten? Oder hat der Mann versehentlich etwas zu viel verraten? Würdet ihr euch über Assasssin’s Creed mit Wikinger-Setting freuen? Sagt es uns in den Kommentaren!