Links: das alte Design, rechts: das neue Headset

Sony vertreibt parallel zur PlayStation 4 eine Reihe von drahtlosen Headsets, welche passenderweise die selben Namen wie die PlayStation-Trophäen tragen, mit Ausnahme eines Bronze-Headsets. Das drahtlose Gold-Modell hat jetzt ein neues Design bekommen, welches Komfort und Qualität verbessern soll. Wir zeigen euch genau, was sich verändert hat.

Auch die Playstation 4 hat bereits ein Upgrade erhalten

Wie man auf den Fotos erkennen kann, hat sich ästhetisch ordentlich was getan. Sämtliche blaue Design-Elemente sind jetzt nicht mehr vorhanden und der Bügel ist dünner und wirkt auf den Fotos wesentlich Stabiler. Dafür sollen aber die Ohrpolster im neuen Modell größer und damit komfortabler sein. So sollt ihr in Zukunft wirklich stundenlang bequem das Headset tragen können ohne Schmerzen oder Druck. Außerdem ist das gesamte neue Design auf Playstation-VR abgestimmt, lässt sich also ohne Probleme in Kombination mit der Playstation-VR-Brille tragen. Insgesamt sieht das verbesserte und neue Gold-Headset schlichter, moderner und edler aus. Weniger Schnick-Schnack, und dafür mehr Professionalität.

Das Gold-Headset kommt in einer Box inklusive eines Drahtlos-Adapters, eines 3,5 mm Audiokabels und eines USB-Kabels (Typ A zu Micro B). Außerdem ist die neueste Variante mit 7.1 Virtual-Surround-Sound ausgestattet. Das Mikrofon befindet sich nach wie vor versteckt im Kopfhörer und verfügt jetzt über Geräuschunterdrückung. Einen genauen Preis oder ein Erscheinungsdatum gibt es aber bisher für das neue Drahtlos-Headset noch nicht.

Wie gefallen euch die Änderungen am Gold-Modell von Sonys Playstation-Headsets? Findet ihr, für euer Geld kriegt ihr jetzt ein noch schickeres, besseres Headset oder war das alles ziemlich unnötig oder sieht sogar blöd aus? Wir sind mal gespannt.