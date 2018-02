Call of Duty: Gerüchte um Black Ops 4 verdichten sich

Der Screenshot stammt aus Call of Duty - Black Ops 3.

Nachdem schon vor wenigen Tagen erste Gerüchte rund um Call of Duty - Black Ops 4 aufgetaucht sind, berichtet nun auch die englischsprachige Webseite Eurogamer über den kommenden Serienteil. Mehreren nicht näher genannten Quellen zufolge soll es sich dabei tatsächlich um einen direkten Nachfolger von Call of Duty - Black Ops 3 handeln.

Call of Duty - Black Ops 3 hat das Szenario in die Zukunft versetzt.

Das Szenario, so die Kollegen von Eurogamer, soll nach dem Zukunfts- und Sci-Fi-Ausflug von Call of Duty - Black Ops 3 wieder etwas bodenständiger werden. Was das im Detail bedeutet, bleibt jedoch unklar.

Während es als nahezu gesichert gilt, dass das diesjährige Call of Duty für PC, Xbox One und PlayStation 4 erscheinen wird, gibt es bei der Nintendo Switch noch ein Fragezeichen. Einem Insider zufolge soll der Shooter tatsächlich für die aktuelle Nintendo-Generation erscheinen. Eurogamer konnte dies jedoch bislang nicht verifizieren.

Entwickelt wird das nächste Call of Duty wieder von Treyarch, nachdem im letzten Jahr Sledgehammer Games mit Call of Duty - WW2 sein Glück versucht hat. Wie gut der Shooter geworden ist, erfahrt ihr im Test "Call of Duty - WW2: Zurück zum Zweiten Weltkrieg - aber auch zu alter Stärke?".

Ob Call of Duty - Black Ops 4 oder etwas ganz anderes: Spätestens auf der E3 2018 wird das Geheimnis wahrscheinlich gelüftet werden. In unserer Bilderstrecke erfahrt ihr derweil, welchen Serienteil wir am liebsten und am wenigsten gemocht haben.