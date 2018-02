Der König ist tot, lang lebe der König. Denn PlayerUnknown's Battlegrounds ist nicht länger auf Platz eins der "Top Paid Games" - also der meistverkauften Spiele - auf der Xbox One. Und dass, obwohl sich in der Xbox-Version des Spiels inzwischen mehr als drei Millionen Spieler tummeln. Abgelöst wurde PUBG von Monster Hunter - World wie aus einem Thread auf Resetera deutlich wird.

Dass Monster Hunter - World Verkaufsrekorde bricht ist nun schon bekannt. Doch das gilt nicht nur für die Sony-Konsole PlayStation 4. Dort gab es vor Veröffentlichung des Spiels zwei Beta-Phasen, die den Spielern einen Eindruck lieferten. Was nun überrascht, sind die hohen Verkaufszahlen auf der Xbox One. Auch hier hat Monster Hunter - World ganz schön reingehauen. Wer es noch nicht hat, deckt sich mit Monster Hunter - World auf Amazon ein.

Quelle: Resetera

So sehr, dass sogar PUBG vom Thron des meistverkauften Spiels gestoßen wurde, auf dem es sich schon ein paar Wochen gemütlich gemacht hat. Auf dem ersten Platz prangt Monster Hunter - World, auf dem zweiten Platz kommt dann PUBG, nur um dann wieder auf dem dritten Platz von der digitalen Version von Monster Hunter - World verfolgt zu werden. Kein Wunder, hat das Spiel auch bei uns eine Höchstwertung abgestaubt, wie ihr im spieletipps-Test "Monster Hunter - World: Größer, Schöner, Besser?" nachlesen könnt.

Schaut euch mal diese Farmroute für Erze an, die hat es in sich:

Wie sieht's bei euch aus? Zockt ihr Monster Hunter - World nun auch schon rauf und runter und seid so begeistert wie alle anderen? Oder wartet ihr noch auf die PC-Version, die erst später kommen soll? Schreibt es uns doch einfach mal in die Kommentare.