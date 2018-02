Wie Herausgeber Focus Home Interactive und Entwicklerstudio Deck13 im Rahmen einer Pressemitteilung verkünden, befindet sich The Surge 2 in Entwicklung und soll im Jahr 2019 für PC, PS4 und Xbox One erscheinen.

Hier seht ihr den Trailer zu The Surge:

Nach dem knallharten Action-Rollenspiels The Surge hat sich das deutsche Entwicklerstudio Deck13 erneut mit Publisher Focus Home Interactive zusammengetan, um die Arbeiten an einer Fortsetzung aufzunehmen.

Dabei soll The Surge 2 grundlegende Mechaniken beibehalten, die Fans und Kritiker schon am Vorgänger lobten: Herausfordernde Kämpfe, in denen ihr die Gliedmaßen eurer Gegner gezielt angreifen könnt und eine tiefgreifende Charakterentwicklung.

Abseits davon erwarten euch natürlich auch jede Menge Neuerungen. So werdet ihr euch in The Surge 2 in eine verwüstete Stadt begeben, die dank verbesserter Engine noch größer und umfangreicher ausfallen soll als die Spielwelt des Vorgängers.

Die Grundlagen des Kampfsystems werden zwar beibehalten, durch die verbesserte Gliedmaßen-Erfassung sollen die Gefechte jedoch noch taktischer und brutaler werden. Das Arsenal an Fähigkeiten, Waffen, Implantaten und Drohnen, mit denen ihr euch neuen Feinden und Bossen zur Wehr setzen könnt, wird außerdem aufgestockt.

Dass schon der Vorgänger trotz einiger technischer Aussetzer überzeugen konnte, erfahrt ihr im Test: "The Surge - Über Spannung und Überspannung".

The Surge wurde am 16. Mai 2017 für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht. Der Nachfolger erscheint voraussichtlich im Laufe des Jahres 2019 auf denselben Plattformen.