Große Koalition: E-Sport soll bald als Sportart anerkannt werden

Zählen League of Legends und co. bald als Sport?

CDU, CSU und SPD haben sich auf einen Koalitionsvertrag geeinigt und dieser bietet einige interessante Eckpunkte für Spieler. Ganz oben mit dabei: Der E-Sport soll künftig als offizielle Sportart anerkannt werden.

Die Pläne stammen von der Arbeitsgruppe Digitales, die unter anderem aus den Verhandlungsführern Helge Braun (CDU), Dorothee Bär (CSU) und SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil besteht. Eines der Ziele ist es, dass der E-Sport ganz offiziell im Vereins- und Verbandsrecht anerkannt wird. Das hat für die Teams deutliche Vorteile, darunter die Möglichkeit als gemeinnützig eingestuft zu werden und Steuererleichterungen.

Im Koalitionsvertrag, so berichtet Gameswirtschaft, heißt es im Wortlaut wie folgt:

"Wir erkennen die wachsende Bedeutung der e-Sport-Landschaft in Deutschland an. Da e-Sport wichtige Fähigkeiten schult, die nicht nur in der digitalen Welt von Bedeutung sind, Training und Sportstrukturen erfordert, werden wir e-Sport künftig vollständig als eigene Sportart mit Vereins- und Verbandsrecht anerkennen und bei der Schaffung einer olympischen Perspektive unterstützen."