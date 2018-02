Für Fans des virtuellen Städtebaus gibt es tolle Neuigkeiten! Cities - Skylines kann übers Wochenende kostenlos auf Steam heruntergeladen und gespielt werden.

In Cities - Skylines seid ihr Bürgermeister und müsst eine rundum funktionierende Stadt errichten. Nach der Auswahl eines Grundstücks gilt es Straßen und Gebäude hochzuziehen. Natürlich ist das nicht ganz so einfach, denn ihr müsst verschiedene Anforderungen erfüllen. So benötigt eure Stadt eine Wasserversorgung, Elektrizität, ausreichend Bildungsmöglichkeiten und vieles mehr, um eure Bürger zufriedenzustellen. Ansonsten könnt ihr eurer Kreativität aber freien Lauf lassen. So hat ein Spieler beispielsweise ganz San Francisco detailgetreu nachgebaut.

Ist das genau euer Ding? Dann habt ihr noch drei Tage Zeit euch das Spiel auf der Online-Vertriebsplattform kostenlos herunterzuladen. Bis zum 12. Februar befindet sich Cities - Skylines außerdem mit 75 Prozent Rabatt im Angebot und ist damit für 6,99 Euro erhältlich. Die Cities - Skylines Collection beinhaltet jede bereits erhältliche Erweiterung und wurde ebenfalls im Preis reduziert.

In Cities - Skylines sind eure Möglichkeiten nahezu grenzenlos. Ein Spieler hat beispielweise seine Zeit dem Nachbau der fiktiven Stadt Los Santos aus Grand Theft Auto 5 gewidmet. In der Bilderstrecke könnt ihr sein Werk betrachten.