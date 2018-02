Willkommen auf der neuen spieletipps-Startseite

Hallo liebe Leserinnen und Leser! Wenn ihr es bis hierher geschafft habt, ist euch wahrscheinlich schon aufgefallen: Irgendwas ist anders auf der guten, alten spieletipps-Seite! Richtig: Denn ab heute gibt es die noch bessere, brandneue spieletipps-Seite.

Wir haben die vergangenen Wochen über im Hintergrund heftig gegrübelt, geplant, programmiert, getestet und ehrlich gesagt auch manchmal ordentlich geflucht. Aber jetzt ist es soweit und wir können euch voller Stolz den neuen Look von spieletipps präsentieren. Wir hoffen, er gefällt euch genauso gut wie uns!

Was uns ausmacht ...

In den vergangenen Monaten haben wir ja schon damit begonnen, uns inhaltlich weiterzuentwickeln, indem wir euch neben den gewohnten Tipps, Tests und Vorschauen auch vermehrt Artikel anbieten, die ihr so nicht auf jeder Spieleseite findet. Mit aufwändigen Specials, gewagten Kolumnen, aufschlussreichen Blicken hinter die Kulissen und manchmal auch ungewöhnlichen Perspektiven wollen wir so gut wie möglich alle Aspekte unseres Lieblingshobbys beleuchten und als das (pop)kulturelle Phänomen behandeln, das es in unseren Augen ist.

... seht ihr jetzt auf den ersten Blick

Jetzt haben wir endlich die Möglichkeit, euch diese Inhalte auch ansprechend zu präsentieren. Dabei lautet unser Motto “weniger ist mehr”: Weg sind die schnöden Link-Sammlungen, das altmodische Slider-Modul und auch die schier unendliche Auswahl an Themen auf der Startseite. Dafür bieten wir euch jetzt geballt die wichtigsten Artikel und Videos auf einen Blick - mit einem Teaser-Bild versehen, damit sofort erkenntlich wird, worum es geht.

Power-User und Leseratten müssen sich aber keine Sorgen machen: Natürlich findet ihr genauso viele Inhalte auf spieletipps wie bisher auch. Auf der Startseite ist gerade nichts für euch dabei oder ihr sucht ganz gezielt ein bestimmtes Thema? Dann klickt euch bitte über die Navigationsleiste oben auf der Seite zu den Rubriken oder den Plattformen durch, die euch gerade interessieren. Wenn ihr Infos zu einem ganz bestimmten Spiel braucht, ist die Suchfunktion eure erste Anlaufstelle.

Weitere Inhalte findet ihr ganz schnell über die Navigationsleiste am oberen Seitenrand.

Ihr habt trotzdem noch was zu meckern, würdet euch weitere Änderungen wünschen oder habt gar einen fiesen Bug entdeckt? Dann lasst es uns bitte umgehend wissen! Entweder in den Kommentaren hier unter diesem Artikel oder auch gerne per Mail an: support@spieletipps.de.

Und natürlich sind wir auch weiterhin eifrig dabei, die Seite an allen Ecken und Enden zu verbessern. Wir können allerdings noch nicht versprechen, wann ihr da das nächste Mal deutlich was davon mitbekommen werdet. Ihr wisst ja: Grübeln, planen, programmieren, testen, fluchen … das dauert!

Darum jetzt erstmal viel Spaß mit der neuen Startseite von spieletipps! Markus und das gesamte spieletipps-Team