Der verschlafene Spiele-Winter neigt sich langsam aber sicher dem Ende zu und das Angebot an neuen Veröffentlichungen fächert sich zunehmend breiter. In der kommenden Woche habt ihr die Wahl zwischen Märchenwald, Mittelalter, Retro-Adventure und vielem mehr. Wir haben mal wieder die wichtigsten Releases für euch herausgesucht und zeigen euch hier, was euch in der Woche vom 12. bis zum 18. Februar in Sachen Videospielen erwartet.

Crossing Souls | 13. Februar

PC / PS4

Mögt ihr Abenteuer der Marke Goonies oder Stranger Things, solltet ihr euch das Adventure Crossing Souls von Devolver Digital ansehen. Auf den Fährten einer Regierungsverschwörung erwarten euch knackige Kämpfe, knifflige Rätsel und eine stylische Präsentation im Stil von Zeichentrick-Serien der 80er-Jahre.

Kingdom Come - Deliverance | 13. Februar

PC / PS4 / Xbox One

Über eine Million Pfund brachte die Kickstarter-Kampagne zu Kingdom Come - Deliverance ein. Nun, knapp vier Jahre nach Beginn des Crowdfundings, ist das Spiel fertig. Auf Amazon könnt ihr die Mittelalter-Simulation vorbestellen und euch schon bald selbst ein Bild davon machen, ob es den Entwicklern gelungen ist, ein authentisches Bild zu zeichnen.

Dynasty Warriors 9 | 13. Februar

PC / PS4 / Xbox One

Mit Dynasty Warriors 9 erwartet euch einer der bislang außergewöhnlichsten Teile der Reihe. Erstmals findet das Spiel nämlich in einer offenen Welt statt. Diese erlaubt nun ganz neue Taktiken für die gewohnt actionreichen "Einer gegen Tausend"-Kämpfe. So könnt ihr Festungen bei Nacht angreifen oder auch vertikale Positionen für besonders effiziente Attacken nutzen.

Monster Energy Supercross - The Official Videogame | 13. Februar

PC / Nintendo Switch / PS4 / Xbox One

Energiegetränke und Extremsport sind schon länger kaum noch zu trennen. Nun erscheint mit Monster Energy Supercross - The Official Videogame das Spiel zur Rennveranstaltung FIM World Championship, und ihr könnt die offizielle Monster Energy Supercross 2017 Saison selbst fahren - inklusive Streckeneditor und persönlichen Anpassungen für Fahrer und Motorräder.

Owlboy | 13. Februar

Nintendo Switch / PS4 / Xbox One

Nachdem das Warten für PC-Besitzer bereits im vergangenen Jahr ein Ende nahm, sehen Besitzer von Nintendo Switch, PS4 und Xbox One nun auch ein Licht am Ende des Tunnels. Im Platform-Adventure Owlboy schlüpft ihr in die Rolle des titelgebenden Eulenjungen und erlebt eine spannende Geschichte, die euch bis hoch über die Wolken führt.

Pop-Up Pilgrims (PSVR) | 13. Februar

PSVR

Hilf den knuddeligen Wesen in Pop-Up Pilgrims in ihrer aufklappbaren Welt zu überleben. Die Spielerfahrung, die sich zwischen Lemmings und einem Aufklappbuch bewegt, ist exklusiv für PlayStation VR erhätlich. Ein zweiter Spieler kann euch über den Bildschirm unterstützen, indem er mit dem Controller einen kleinen Helfer steuert.

Secret of Mana | 15. Februar

PC / PS4

Zur Feier des 25-jährigen Jubiläums von Secret of Mana erscheint der SNES-Klassiker in einer komplett überarbeiteten Neuauflage. Folgt Randi und seinen Freunden und haucht dem Mana gemeinsam neues Leben ein. Neben einer gänzlich neuen Optik mit 3D-Modellen erwarten euch diverse Modernisierungen der Spielmechaniken.

Fe | 16. Februar

PC / Nintendo Switch / PS4 / Xbox One

Nach Unravel setzt EA erneut auf einen kleinen Protagonisten in einem großen Abenteuer. In Fe verschlägt es euch als Fabelwesen in einen zauberhaften Wald voller mystischer Wesen. Der Clou: Durch erlernbare Laute kommuniziert ihr mit anderen Tieren. Besonders auffällig ist vor allem die oft monochrome Optik, die immer wieder eine andere Farbe in den Mittelpunkt rückt.

Bayonetta 2 | 16. Februar

Nintendo Switch

Statt einer gewöhnlichen Portierung bietet euch Bayonetta 2 auf Nintendo Switch den ersten Teil als Download und obendrauf ein paar exklusive Features. So habt ihr die Wahl zwischen der klassischen Steuerung oder einer Bedienung rein über den Touchscreen. Diese soll vor allem Neulingen den Einstieg erleichtern. Auch ein Koop-Modus für zwei Spieler ist exklusiv in der Version für Nintendo Switch erhalten. Zusätzlich aktivieren diverse amiibos neue Kostüme für die kesse Hexe.

Seid ihr überhaupt schon bereit für das nächste Mammut-Projekt oder steckt ihr noch knietief in Monster Hunter World fest?

Vielleicht kommt eines der neuen Spiele ja auch für ein Päuschen zwischen den Monster-Jagden gelegen. Auf welche Neuveröffentlichung freut ihr euch am meisten? Wir sind gespannt, eure Kommentare zu lesen!