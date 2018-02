Gewinnspiel: Holt euch eine PlayStation 4 Pro mit Shadow of the Colossus

Liebe Leser, es gibt was zu gewinnen. Und zwar nicht einfach irgendwas, sondern ein Paket, das seinesgleichen sucht. Ohne viele Worte darum zu machen, lassen wir es einfach mal für sich selbst sprechen:

Was ihr hier seht, liest sich wie folgt:

1 x PlayStation 4 Pro

1 x OVP Shadow of the Colossus

1 x Vinyl Edition Shadow of the Colossus Soundtrack

1 x Shadow of the Colossus Notebook

1 x Shadow of the Colossus Sweatshirt Größe L

Sony zeigt sich mit diesem wunderschönen Gewinn besonders großzügig. Allein das Spiel wäre es schon wert. Werft mal einen Blick in unseren Test: "Shadow of the Colossus: Alles richtig gemacht" und überzeugt euch davon, dass dies ein Spiel für die Ewigkeit ist.

Und genau das könnt ihr nun haben, noch dazu eine brandneue PS4 Pro und die oben beschriebenen Goodies! Was wollt ihr mehr?

Ihr habt mich an der Angel. Was muss ich tun?

Ihr sollt bis zum Sonnenaufgang einen Haufen Stroh zu Gold spinnen und uns eure Seele verkaufen! Muaharhar!!!

... oder ihr beantwortet folgende Frage:

Wie heißt das Pferd der männlichen Hauptfigur in Shadow of the Colossus?

a) Aggro

b) Ag'Roh

c) Agro

d) Agricola

Was ihr noch tun müsst? Ganz einfach: Schickt uns eine Mail mit der richtigen Antwort und mit dem Betreff Kolossal an die Adresse aktion@spieletipps.de, Einsendeschluss ist Mittwoch, der 14. Februar 2018 um 12 Uhr mittags. Gebt bitte unbedingt euren vollen Namen und eure Adresse an, ansonsten kann der Gewinn nicht wahrgenommen werden. Unvollständige Einsendungen müssen wir leider aussortieren.

Was ... mehr nicht? Nein, mehr nicht! Allerdings entscheidet dann das Glück, wer diesen tollen Preis erhält. Denn aus allen richtigen Einsendungen ermitteln wir per Zufall einen Gewinner, der dann auch per Mail von uns benachrichtigt wird.

Bitte lest auch unbedingt die Teilnahmebedingungen durch und haltet euch daran. Zur kompletten Übersicht geht es über diesen Link.

So, jetzt nicht länger zögern, sondern gleich mitmachen! Wir drücken euch die Daumen und wünschen euch viel Spaß bei der Teilnahme!