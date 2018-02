Die Community von World of Warcraft wartet gebannt darauf, dass Blizzard die Tore zum nächsten Addon öffnet. Denn mit "Battle for Azeroth" ändert sich wieder so einiges in der Welt von Warcraft. Erste Berichte darüber, dass Alpha-Keys im Umlauf sind, erweisen sich aber als Phishing-Betrug.

Battle for Azeroth verspricht schon mit dem ersten Trailer Großes.

Einige Spieler hatten darüber berichtet, dass sie eine vermeintliche Mail von Blizzard im Postfach hatten. Darin wurde ihnen ein Alpha-Key für World of Warcraft: Battle for Azeroth versprochen, der sofort eingelöst werden könnte. Doch wie die deutsche Twitter-Seite von Warcraft betont, sind diese alle Fake. Wer zur Alpha eingeladen wird, bekommt keinen Key zugeschickt. Die Testphase wird einfach im Account freigeschaltet und kann sofort heruntergeladen werden.

Wer also eine solche Alpha-Mail im Postfach hat, sollte diese ohne Umwege löschen. Bei diesen Phishing-Methoden wird versucht, über Fake-Angebote oder gefälschte Webseiten an persönliche Daten zu gelangen. In diesem Fall wollen die Täter an eure Konto-Daten für World of Warcraft. Denn viele User nutzen für alle Accounts nur eine Mail und ein Passwort. Wird dieses über Phishing in die falschen Hände geleitet, sind alle Türen und Tore für Betrüger offen.