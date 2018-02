Monster Hunter World ist seit dem 26. Januar 2018 auf dem Markt. Und dennoch hat es die Monsterhatz innerhalb von knapp zwei Wochen geschafft, sämtliche Erwartungen der Entwickler zu übertreffen. Nun haben die Köpfe hinter Monster Hunter World einen neuen Meilenstein mit ihrem Spiel erreicht.

Die Gefahren von Monster Hunter World zeigen sich im Launch-Trailer.

Monster Hunter: World - Lost Island - Launch Trailer

Denn Monster Hunter World steht laut Capcom nun bei mehr als sechs Millionen verkauften Einheiten. Diese Zahl umfasst neben den Kopien im Laden auch noch die Downloads auf Xbox One und PS4. Eine beachtliche Zahl für diesen Zeitraum. Damit ist Monster Hunter World das Spiel von Capcom, das diesen Meilenstein am schnellsten erreicht hat. Insgesamt hat das komplette Monster-Hunter-Franchise seit 2004 mehr als 46 Millionen Kopien an die begeisterten Spieler gebracht.

Bereit für Monster Hunter World? Hier seht ihr, was euch im Spiel erwartet.

Ob es nun auch wieder einige Ingame-Items geben wird, um den Meilenstein von Monster Hunter World zu feiern? Vermutlich nicht. Denn aktuell arbeiten die Entwickler noch daran, die 5-Millionen-Belohnung an die Spieler zu bringen. Das "Celebration Item Pack" wurde aufgrund eines Bugs nicht an jeden ausgeliefert. Wie der Weg von Monster Hunter World weitergeht, wird sich vor allem im Herbst zeigen. Dann erscheint die PC-Version, die die Verkaufszahlen sicherlich weiter vorantreiben wird. Sollte dies der Fall sein, ist Monster Hunter World vermutlich nicht der letzte Ableger, den wir für Xbox One, PS4 und PC zu sehen bekommen.