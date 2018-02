Seit der E3 2017 gibt es bei vielen Fans nur eine Frage: Wie weit ist die Entwicklung des Pokémon-Rollenspiels für die Nintendo Switch schon vorangeschritten? Laut dem Twitter-Nutzer Pixelpar scheint es gut voranzugehen, denn dieser behauptet, dass die Lokalisierungsarbeiten schon bald abgeschlossen sein sollen.

Looks like the initial European translations for Pokemon Switch are planned to be completed between April - June. They will the undergo localisation editing. Editors are being hired on a minimum 6 Month contract.