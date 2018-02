Kingdom Come - Deliverance: Das sind die ersten Wertungen

Heute, am 13. Februar 2018, erscheint Kingdom Come - Deliverance und die ersten Wertungen fallen auf der Rezensionsseite Metacritic sehr gemischt aus. So erreicht das Mittelalter-Rollenspiel durchschnittliche 74 Prozent bei derzeit insgesamt 13 Kritiken.

Game Revolution zeigt sich trotz einiger Bugs äußerst angetan und vergibt 90 Prozent: "Wenn ihr eine fehlerfreie Erfahrung haben wollt, holt euch Kingdom Come nicht. Wenn ihr ein exzellentes "Open World"-Rollenspiel wollt, das sich wie die Hardcore-Version eines "Elder Scrolls"-Spiels anfühlt, dann zögert nicht".

The Games Machine vergibt 86 Prozent und ist begeistert: "Es ist fast unmöglich, Kingdom Come: Deliverance nicht mit der "The Witcher"-Reihe zu vergleichen: Es gibt absolut keine Fantasie in der "Warhorse"-Produktion, aber es hat einen starken Charakter, eine enorme Menge an Inhalten, Entscheidungen, die wichtig sind, und eine erwachsene und reife Geschichte".

Windows Central vergibt 60 Prozent und denkt, dass das Rollenspiel weit davon entfernt ist perfekt zu sein: "Die große offene Welt von Kingdom Come - Deliverance ist vollgepackt mit Beschäftigungen in einem Setting, mit dem sich viele identifizieren können. Es ist keineswegs perfekt, was leider auf den Umfang des Projekts für ein so kleines Entwicklerteam zurückzuführen ist. Trotzdem werdet ihr viele Stunden Unterhaltung von diesem Spiel bekommen".

TheSixthAxis ist derweil gar nicht angetan und vergibt 40 Punkte: "Es ist eindeutig, dass das Spiel trotz der großen Ambitionen nicht fertig für die Veröffentlichung war."

Unser Test wird im Laufe der kommenden Woche erscheinen. Leider wurde uns das Testmuster erst spät zugestellt.

Kingdom Come - Deliverance versucht das Mittelalter authentisch einzufangen und verzichtet deshalb gezielt auf Fantasy-Elemente. In der Bilderstrecke könnt ihr euch selbst ein besseres Bild vom Rollenspiel schaffen.