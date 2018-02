Devil May Cry HD Collection: Neues Video zur Spielesammlung und gratis Originalspiel für PC-Nutzer

Capcom ermöglicht Dante mit der Devil May Cry HD Collection ein kleines Comeback. In einem neuen Video gewährt der Hersteller einen Einblick in die technisch leicht überarbeiteten Versionen für PC, Xbox One und PlayStation 4.

Die Spielesammlung erscheint voraussichtlich am 13. März und enthält Devil May Cry, Devil May Cry 2 und Devil May Cry 3. Inhaltliche Änderungen gibt es nicht. Stattdessen erwartet euch im Kern dasselbe Paket wie einst schon auf der PlayStation 3 oder Xbox 360, welches im Test "Devil May Cry HD Collection - Na, das ist doch mal was" zu überzeugen wusste. Immerhin die Auflösung wird auf native 1080p angehoben.

PC-Spieler dürfen sich derweil noch einmal besonders freuen. Wie Capcom in einem Blogeintrag verrät, wird es ab dem 27. Februar das originale Devil May Cry gratis zum Download geben. Benötigt wird dafür ein aktives Twitch Prime Konto sowie der Twitch Desktop-Client.

Das Angebot ist laut Capcom und Twitch zeitlich begrenzt. Eine genaue Angabe gibt es allerdings nicht.

Um ein Remake handelt es sich bei der Devil May Cry HD Collection nicht. Stattdessen entspricht es eher dem Remastered-Charakter, sprich im Vordergrund stehen hauptsächlich grafische Anpassungen. Ein neues Spielgefühl erwartet euch hingegen nicht.