Wann habt ihr zuletzt mit großer Freude grauenvolle Weltraum-Mutanten per Plasma-Schneider, Sägeblatt oder Nagelkanone von ihren Gliedmaßen befreit, dass es nur so in alle Richtungen gespratzelt hat? Und habt dabei gegrinst, obwohl ihr auf einem scheinbar verlassenen Raumschiff in den Tiefen des Alls einer außerirdischen Macht ausgesetzt wart, die das Leben, wie ihr es kennt, zu einer bizarren, verstörenden und unheilvollen Form verzerrt?

Ganz egal, wie eure Antwort lautet, denn ihr solltet es tun oder auch wieder tun, und zwar in Form des klaustrophischen und nicht minder grandiosen Dead Space, und das auch noch kostenlos auf PC.

Das Schlachtfest auf dem Bergbauschiff USG Ishimura soll Teil der "Aufs Haus"-Aktion von Origin werden. Das bedeutet im Allgemeinen, dass ihr innerhalb eines begrenzten Zeitraums das Spiel eurer PC-Bibliothek hinzufügen könnt. Das dürft ihr nicht nur gratis, sondern im Anschluss dürft ihr das Spiel auch behalten. Es gibt kein Verfalls- oder Lösch-Datum.

Habt ihr Lust bekommen? Dann werft doch auch mal einen Blick in unseren Test: "Dead Space - Fürchtet Euch nicht!", um euch noch weiter in Stimmung zu bringen. Ergänzend dazu gibt es noch den Original-Trailer in all seiner mittlerweile zehn Jahre alten Pracht:

Wenn ihr den Ingenieur und Held wider Willen Isaac Clarke auf seinem düsteren Abenteuer begleiten wollt, schaut doch direkt mal auf Origin vorbei.

Ob und wann das Angebot endet, lässt sich weder bestätigen, noch haben wir einen Einfluss darauf. Manchmal kann es vorkommen, dass solche Deals ebenso schnell wieder aus dem Netz verschwinden wie sie dort aufgetaucht sind. Daher seid schnell und überlegt nicht lange. Letzten Endes gibt es das Spiel umsonst!

Dead Space vereint auf gekonnte Art den "Sci-Fi"-Horror aus Filmen wie Alien und Event Horizon mit einer interaktivne und actiongeladenen Spielerfahrung. Die folgenden Teilen und Ableger rücken mehr den Action-Aspekt in den Mittelpunkt, das Original jedoch bleibt sich selbst und seiner ganz eigenen Herangehensweise an das Thema treu.