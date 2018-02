Wem The Evil Within 2 bislang noch nicht gruselig genug war, erhält nun die Möglichkeit, die Immersion und somit den Horror für sich selbst zu steigern. Bethesda und Entwickler Tango Gameworks veröffentlichen mit einem Update die optionale Egoperspektive.

Bislang konnte The Evil Within 2 genauso wie sein Vorgänger nur aus der Verfolgerperspektive gespielt werden. Mit dem neuen Update für PC, PlayStation 4 und Xbox One ist nun auch die direkte Sicht von Protagonist Sebastian erlebbar. Die Perspektive kann problemlos und jederzeit im Optionsmenü aktiviert und deaktiviert werden.

Allerdings, so erwähnt Produzent Shinsaku Ohara, gibt es ein paar Passagen im Spiel, bei denen die Verfolgerperspektive immer verwendet wird. Dies hat entwicklungsspezifische Gründe:

"The Evil Within 2 wurde nicht für die Egoperspektive entwickelt, es war also sehr kompliziert. Wir nennen das gerne "hochstufiges Hacken" und wollen nicht, dass die Leute das mit Doom vergleichen oder so. Es gibt einige Szenen, in denen die Egoperspektive einfach nicht funktioniert, also wechselt das Spiel ab und zu in die Verfolgerperspektive. Wir haben aber darauf geachtet, dass das Spiel weiterhin Spaß macht, und hoffen, dass die Spieler den neuen Modus mögen werden."