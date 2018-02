Gewinnspiel: Haare ab für Nintendo Switch und Bayonetta

Liebe Leser, wir vermeiden es, in den folgenden Zeilen ganz viele doofe Scherzchen in Bezug auf "haarigen Angelegenheiten" zu machen. Das wäre allerdings nicht weiter verwunderlich, denn in diesem Gewinnspiel geht es um die Hexe Bayonetta, die ja bekanntermaßen über eine magische Haarpracht verfügt. Tatsächlich wollen wir aber euch an die Haare gehen. Interessiert? Dann lest weiter!

Erstmal ans Eingemachte: Was gibt es zu gewinnen?

Nintendo ist der edle Spender des folgenden Gewinn-Pakets, bestehend aus:

1 x Nintendo Switch

1 x Special Edition von Bayonetta 1 + 2

UND ...

einen Friseurbesuch im Wert von bis zu 250 Euro!

Wie? Was? Nintendo und spieletipps schicken euch zum Friseur? Was soll der Quatsch? Nun, genau das ist die Bedingung, die ihr erfüllen müsst, wenn ihr an den Gewinn kommen wollt. Denn die Aufgabe gestaltet sich wie folgt:

Ihr habt lange Haare und wollt endlich eine Kurzhaarfrisur? Meldet euch bei uns!

Ihr habt kurze Haare und wollt euch mit Extensions aufhübschen? Meldet euch bei uns!

Schickt uns ein Foto von euch mit euren Kontaktdaten an die Adresse aktion@spieletipps.de und beschreibt uns kurz, was ihr mit euren Haaren vorhabt. Schreibt als Kennwort in die Betreffzeile: HAARE AB! Aus allen Einsendungen wählen wir einen Teilnehmer aus, der dann zum Friseur geht und sich verändern lässt.

Einsendeschluss ist Mittwoch, der 21. Februar 2018 um 23.59 Uhr. Gebt bitte unbedingt euren vollen Namen und eure Adresse an, ansonsten kann der Gewinn nicht wahrgenommen werden. Unvollständige Einsendungen müssen wir leider aussortieren.

Der oder die Auserwählte erhält die Friseurkosten bis zu einer Höhe von 250 Euro von Nintendo erstattet und darf sich dann nicht nur über den neuen Look, sondern auch über eine Nintendo Switch mitsamt der Special Edition von Bayonetta 1 + 2 freuen!

Bedingung ist aber: Wir wollen ein Vorher- und ein Nachher-Foto sehen, die wir auch nach Abschluss des Gewinnspiels hier veröffentlichen und an Nintendo weitergeben dürfen. Alle anderen Einsendungen werden natürlich vertraulich behandelt und nirgendwo veröffentlicht. Und ganz klarer Fall: Teilnehmen dürfen selbstverständlich sowohl Frauen als auch Männer.

Kollegin Chiara will eine Kurzhaarfrisur. Sie weiß es bloß noch nicht.

Bitte lest auch unbedingt die Teilnahmebedingungen durch und haltet euch daran. Zur kompletten Übersicht geht es über diesen Link.

So, jetzt nicht länger zögern, sondern gleich mitmachen! Wir drücken euch die Daumen und wünschen euch viel Spaß bei der Teilnahme!