Psycho-Spielchen, strategische Kriegsführung und ein nicht enden wollender Kampf gegen mutierte Widersacher. Das Spiele-Angebot der kommenden Woche bietet euch jede Menge Höhepunkte und deckt ein breites Spektrum an Geschmäckern ab. Wie immer haben wir für euch die interessantesten Spiele herausgepickt und wollen euch diese hier nun präsentieren.

Hier gibt's die wichtigsten Veröffentlichungen auf einen Blick

Kommen wir zu den Veröffentlichungen der nächsten Woche im Einzelnen. Viel Spaß!

Metal Gear Survive | 20. Februar

PC / PS4 / Xbox One

Dass Hideo Kojima nicht mehr zu Konami gehört, bedeutet für die "Metal Gear"-Serie natürlich Veränderungen, und das macht sich nun deutlich. Im Spin-Off zu Metal Gear Solid 5 - Phantom Pain setzt ihr euch gegen zombieähnliche Mutanten zur Wehr und baut Basen sowie allerhand Abwehrmechanismen. Der spielerische Fortschritt verbindet in Metal Gear Survive die Einzelspieler-Erfahrung mit dem Mehrspieler-Modus.

Age of Empires: Definitive Edition | 20. Februar

PC

Nachdem die Serie im vergangenen Oktober ihr 20-jähriges Jubiläum feierte, erscheint nun die komplett überarbeitete Neuauflage des ersten Teils. Sowohl die technischen als auch die inhaltlichen Aspekte von Age of Empires wurden runderneuert und kommen nun in einem Paket zusammen mit einem Szenarien- und Kampagnen-Editor und allen offiziell erschienenen Zusatzinhalten.

Hand of the Gods - SMITE Tactics | 20. Februar

PS4 / Xbox One

Während die PC-Version von Hand of the Gods - SMITE Tactics die Beta-Phase bereits im vergangenen September hinter sich lassen konnte, sind nun die Konsolen-Fassungen an der Reihe. Der Strategie-Ableger zum MOBA Smite versteht sich als Mischung aus Hearthstone und Xcom 2, da nicht nur die Karten an sich eine Funktion ausüben, sondern auch die Positionierung von Einheiten auf einer Art Spielbrett.

The Station | 20. Februar

PC / PS4 / Xbox One

Das Spiel The Station schickt euch auf ein verlassenes Raumschiff, wo ihr Rätsel löst und Stück für Stück die Geschichte hinter dem Offensichtlichen aufdeckt. Enge Korridore und eine intensive Sound-Kulisse sollen dabei für eine dichte und spannende Atmosphäre sorgen.

Symmetry | 20. Februar

PC / PS4 / Xbox One

Gestrandet auf einem verlassenen Planeten, baut ihr in Symmetry eure eigene Kolonie auf. Doch nicht alles ist hier so wie es scheint. Während ihr euch in Basismanagement übt, eure Siedler ernährt und für ihre geistige Gesundheit sorgt, warten bereits jede Menge moralische Entscheidungen und eine mysteriöse Hintergrundgeschichte auf euch.

Rad Rodgers | 21. Februar

PS4 / Xbox One

Rad Rodgers zieht jede Menge Inspiration aus klassischen Jump and Runs der 90er-Jahre. Nach einer erfolgreichen Kickstarter-Kampagne konnte das Spiel vor cirka zwei Jahren bereits auf dem PC überzeugen. Nun erscheint Rad Rodgers auch auf PS4 und Xbox One.

Past Cure | 23. Februar

PC / PS4 / Xbox One

Der düstere Psycho-Thriller Past Cure lässt die Grenzen zwischen tatsächlicher Wahrnehmung und Fantasie verschwimmen. Übernatürliche Fähigkeiten, eine filmreife Handlung und spannende Schleich-Passagen stellen die Grundmauern des Spiels dar. Doch auch actiongeladene Kämpfe sollen nicht zu kurz kommen.

Sword Art Online - Fatal Bullet | 23. Februar

PC / PS4 / Xbox One

Kennt ihr die Anime-Serie zum gleichnamigen Spiel Sword Art Online, so kennt ihr vermutlich auch das Online-Spiel Gun Gale Online, das einen zentralen Bestandteil der zweiten Staffel darstellt. In Sword Art Online - Fatal Bullet dürft ihr nun selbst zum Gewehr greifen und euch mit andere Schützen in Gun Gale Online messen. Dabei trefft ihr natürlich viele bekannte Gesichter aus der Serie.

Payday 2 | 23. Februar

Nintendo Switch

Payday 2 hat eigentlich schon einige Jahre auf dem Buckel. Dennoch ist es nun eine Bereicherung für das Lineup von Nintendo Switch. Hier könnt ihr ab dem 23. Februar nun ebenfalls gemeinsam mit bis zu drei weiteren Spielern Einbrüche planen und durchführen.

Egal, ob ihr eine der aktuellen Konsolen oder einen PC besitzt, in der kommenden Woche dürfte etwas für jeden Geschmack dabei sein. Worauf freut ihr euch am meisten? Werdet ihr mit den umfangreichen Kampagnen von Age of Empires - Definitive Edition die Nacht zum Tag machen? Oder begebt ihr euch lieber mit Past Cure auf einen kleinen Horror-Trip? Wir freuen uns auf eure Kommentare.