Wer zum Wochenende noch eben schnell ein Spiel für Umme abstauben möchte hat mal wieder Glück gehabt. Denn zurzeit gibt es wieder eine ganze Reihe an Angeboten mit bis zu 90 Prozent Rabatt. Außerderm könnt ihr ein Spiel komplett kostenlos herunterladen. Ihr müsst allerdings schnell zugreifen, das Angebot gilt nämlich nur bis Samstag, 18.02. um 15:00 Uhr.

Dungeons 2 könnt ihr ab sofort kostenlos herunterladen

Um eure kostenlose Version von Dungeons 2 zu erhalten, müsst ihr lediglich oben auf GOG.com auf das Banner klicken, wo "hol's dir gratis" steht.

In Dungeons 2 werden die Rollen eines klassischen Dungeon-Crawlers einmal umgedreht. Baut Euren eigenen Dungeon auf, heuert Monster an und überzieht die Oberwelt mit Krieg. Für alle die in typischen Fantasy-Rollenspielen lieber auf der Seite der Bösen gestanden hätten, ist dieses Spiel ein muss. Dungeons 2 hat außerdem von euch eine Leserbewertung von 98 erhalten, scheint also wirklich Spaß zu machen.

Genießt eure Angebote und viel Spaß mit dem kostenlosen Spiel. Wir hoffen ihr habt ein angenehmes Wochenende und kommt auch zum Zocken, nach einer langen Woche Arbeit.