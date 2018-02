Wie einer Mitteilung von Arc System Works zu entnehmen ist, arbeitet das Entwicklerstudio derzeit an einem ungewöhnlichen Projekt: Die "Dragon Ball FighterZ"-Macher haben sich mit dem berühmt-berüchtigten Swery65 zusammengetan, um ein Spiel namens The Missing zu erschaffen.

Der Entwickler, der mit bürgerlichem Namen Hidetaka Suehiro heißt, ist vor allem wegen kurioser Trash-Perlen wie Deadly Premonition bekannt geworden. Im Ankündigungsvideo zeigt sich Swery gewohnt schräg mit einem Plüschäffchen im Arm.

Blut, Äffchen und Stock Footage: The Missing

Vom Spiel selbst ist dagegen noch nichts zu sehen. Neben nichtssagenden "Stock Footage"-Aufnahmen bekommt ihr zum Ende des Videos aber ein paar düstere und blutige Videoschnipsel zu sehen, die auf ein Horror-Game hindeuten. Suehiro selbst bleibt in seiner Ankündigung betont kryptisch. Somit bleibt der konkrete Inhalt und die Ausrichtung des Spiels ein Geheimnis. Arc System Works sind eher für große "Beat 'em Up"-Franchisese wie Blazblue bekannt, weswegen es sich hier um eine sehr außergewöhnliche Kooperation handelt. Erscheinen soll das Spiel dennoch bereits in diesem Jahr.

Was sich wohl hinter „The Missing“ verbirgt? Wird es ein Horrorspiel werden oder doch ein Beat 'em Up in klassischer "Arc System Works"-Manier? Und vor allem: Wird es so abgedreht wie Swerys bisherige Spiele? Sagt uns in den Kommentaren, was ihr dazu denkt!