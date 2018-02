****

In Fortnite steht die dritte Season kurz bevor und bringt einen neuen Battle Pass mit sich. Mit dem Battle Pass erhaltet ihr exklusive Beute durch das Spielen des Mutliplayer-Abenteuers. Alternativ könnt ihr die Belohnungen auch mit V-Bucks erwerben.

Auf der offiziellen Webseite von Epic Games hat das "Fortnite"-Team bekanntgegeben, was der neue Battle Pass zu bieten hat. So werden in Season 3 satte 30 Stufen hinzugefügt, die zugleich mehr Belohnungen bedeuten. Dabei werden euch unter anderem neue Outfits, Rückendecker, Freier-Fall-Effekte, Ladebildschirme, Banner und Emoticons versprochen.

Das Entwicklerteam verdeutlicht aber, dass es trotz 30 neuer Stufen weiterhin möglich sei, den Battle Pass für Season 3 in derselben Zeit wie den Battle Pass für Season 2 zu absolvieren. Im Normalfall seid ihr also zwischen 75 und 150 Stunden mit der Absolvierung beschäftigt.

Abhilfe schaffen die wöchentlichen Herausforderungen. Diese ersetzen das Konzept von Season 2, bei der es noch tägliche Herausforderungen abzuschließen galt. Wollt ihr die Belohnungen freischalten, müsst ihr vier der sieben wöchentlichen Herausforderungen bestehen.

Solltet ihr dafür nicht die notwendige Zeit haben, könnt ihr einzelne Stufen auch für je 150 V-Bucks erwerben oder ihr gönnt euch gleich das Battle-Pass-Paket für 2.800 V-Bucks. Damit erwerbt ihr den Zugang zum Battle Pass, schaltet die nächsten 25 Stufen sofort frei und erhaltet das Missionsspezialisten-Outfit als Belohnung.

Bei V-Bucks handelt es sich übrigens um eine Ingame-Währung, die ihr durch tägliche Belohnungen im PvE-Modus von Fortnite erhalten könnt. Alternativ könnt ihr die V-Bucks auch für Echtgeld kaufen.

In der Vorschau: "Fortnite - Beute, Sturm, Monster, Forts und Freunde" könnt ihr herausfinden, ob euch das Multiplayer-Spiel zusagt.

Fortnite bietet euch zwei unterschiedliche Spielmodi, in denen ihr euch austoben könnt. Im PvE-Modus könnt ihr gemeinsam mit Freunden auf Zombie-Jagd gehen. Im PvP-Modus zieht ihr hingegen im "Battle Royale"-Stil mit 99 anderen Kontrahenten in den Kampf.