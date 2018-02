Es ist wieder soweit: Die kostenlosen Spiele für den März wurden von Microsoft bekanntgegeben. Diesmal könnt ihr euch auf folgende Spiele freuen:

Hier seht ihr die kostenlosen Spiele für Xbox One und Xbox 360 noch einmal aufgelistet:

Trials of the Blood Dragon - Xbox One, 1. bis 31. März

Superhot - Xbox One, 16. März bis 15. April

Brave - Xbox 360 (und Xbox One), 1. bis 15. März

Quantum Conundrum - Xbox 360 (und Xbox One) 16. bis 31. März

Und - für euch etwas dabei, das euch gefällt? Oder seid ihr damit unzufrieden? Schreibt es uns doch einfach mal in die Kommentare. Am besten auch die Spiele, die ihr am liebsten als kostenloses Spiel bei Games With Gold abstauben würdet.