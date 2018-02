Überraschende Ankündigung bei Activision: Michael Condrey und Glen Schofield verlassen Sledgehammer Games, wie Kotaku berichtet. Die beiden Mitgründer des Studios waren zuletzt für Call of Duty - WW2 verantwortlich. Zukünftig werden sie neue Führungspositionen innerhalb von Activision selbst einnehmen.

Der neue DLC für Call of Duty - WW2 ist noch unter der Führung der ehemaligen Chefs entstanden

Condrey und Schofield haben Sledgehammer Games 2009 gegründet und wurden schon kurz darauf von Activision übernommen. Zuerst hat das Studio bei der Entwicklung von Call of Duty - Modern Warfare 3 mitgeholfen, ehe es 2014 mit Call of Duty - Advanced Warfare den ersten, eigenen Serienteil veröffentlicht hat. Im vergangenen Jahr waren sie erneut an der Reihe und wussten durchaus zu überzeugen, wie wir im Test "Call of Duty - WW2: Zurück zum Zweiten Weltkrieg - aber auch zu alter Stärke?" aufzeigen.

Aktuell arbeitet das Team an den DLCs für Call of Duty - WW2 und dürfte schon Ideen für den nächsten Serienteil sammeln, der voraussichtlich für 2020 geplant ist. Dieser wird jedoch ohne Condrey und Schofield auskommen:

"Nach dem unglaublichen Erfolg von Call of Duty - WW2 haben sich Glen Schofield und Michael Condrey dazu entschlossen, von ihren Aufgaben bei Sledgehammer Games zu neuen Führungsaufgaben innerhalb von Activision überzugehen."

Neuer Chef bei Sledgehammer Games wird Aaron Halon, der ebenfalls ein Gründungsmitglied ist. Ob sich daraus noch größere Änderungen für den Entwickler ergeben, bleibt abzuwarten.

An der "Call of Duty"-Reihe durften sich bislang drei Studios austoben: Infinity Ward, Treyarch und Sledgehammer Games. Dabei sind 14 Spiele entstanden, die wir in unserer Bilderstrecke mal ein wenig unter die Lupe nehmen.