Was wäre Pokémon ohne angebliche Leaks und Gerüchte. Vor allem Pokémon für die Switch ist vor Spekulationen nicht sicher. Erst kürzlich behaupteten Stimmen, die Lokalisierungsarbeiten hätten bereits angefangen. Auf offizieller Ebene ist bisher nur wenig bekannt. Nun sind Zeichnungen aufgetaucht, die die Pokémon der 8. Generation zeigen sollen.

Es ist nicht das erste Mal, dass Bilder im Netz kursieren, die die kommende Pokémon-Generation zeigen sollen. Im Forum Resetera tauchten nun die angeblichen Starter-Pokémon der 8. Generation auf. Allerdings ist bisher nicht einmal klar, ob die Switch-Version eine neue Generation beinhalten oder ein Remake sein wird. Auch auf Twitter machten die Bilder schon die Runde:

Here we go again. These are the supposed gen 8 starters for Pokémon Switch. Vote down below for how you feel #Pokemon #Nintendo #NintendoSwitch #PokemonSwitch pic.twitter.com/CvrpKNFWPT