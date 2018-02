Super Mario Odyssey: Gratis-Update mit neuen Inhalten veröffentlicht

Wollt ihr euch von der Welt von Super Mario Odyssey auch nach Abschluss der Hauptstory nicht trennen, könnte das ab sofort erhältliche und kostenlose Update für passende Abwechslung sorgen. Geht auf Ballonjagd, verpasst dem Klempner neue Outfits und tobt euch mit den neuen Schnappschuss-Filtern aus.

Habt ihr die Hauptstory von Super Mario Odyssey abgeschlossen, könnt ihr euch jetzt die Zeit mit der Ballonjagd vertreiben. Marios Bruder, Luigi, kann nun in jedem virtuellen Land aufgesucht und auf das Mini-Spiel angesprochen werden.

Bei dem Spielmodus Ballonverstecken ist es eure Aufgabe einen Ballon in begrenzter Zeit so gut wie möglich, wer hätte es gedacht, zu verstecken. Bei der Ballonsuche hingegen müsst ihr die von Spielern aus aller Welt versteckten Ballons in vorgegebener Zeit aufstöbern. Je besser ihr euch dabei anstellt, desto höher steigt euer Punktestand. Ein weiteres Feature stellt dabei die Atmosphäre dar, die von Land zu Land variieren kann.

Habt ihr das Spiel durchgespielt, stehen dem Klempner außerdem die Outfits "Sunshine", "Musiker" und "Ritterrüstung" im spielinternen Shop zur Verfügung. Mit den neuen Schnappschuss-Filtern "Münze" und "Neon" könnt ihr absofort außerdem jedem Spielmoment, den ihr festhalten wollt, eine eigene Note verpassen.

Im Test: "Super Mario Odyssey - Nintendos Allzweck-Held erfindet sich wieder neu" erfahrt ihr, warum ihr dem Adventure unbedingt eine Chance geben solltet, sofern ihr eine Nintendo Switch besitzt.

Super Mario Odyssey wurde am 27. Oktober 2017 für Nintendo Switch veröffentlicht und bereichert die Reihe mit gelungenen neuen Spielelementen. In Zukunft soll Mario übrigens weiteren "Outfit"-Nachschub erhalten.